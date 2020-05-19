За сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Об этом вечером 18 мая сообщили в оперштабе по борьбе с СOVID-19. Таким образом, с начала пандемии в столице умер 1651 человек с подтверждённой инфекцией нового типа.



Согласно информации на сайте Мосгорздрава, среди новых случаев, которые в целом были обнаружены в стране за сутки, 41,2% – граждане от 18 до 45 лет, 17, 1% – люди старше 65 лет.

В понедельник стало известно о том, что Петербурге за последние сутки умерли ещё пять человек. В городе зафиксировано 90 летальных исходов.