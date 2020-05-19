Коронавирусную инфекцию подтвердили у умершего в Саратовской области младенца
Коронавирус нашли у шестимесячного ребёнка, который умер от пневмонии в городе Новоузенске Саратовской области.
«Результат исследования на COVID-19 дал положительный результат. Патологоанатомическим исследованием диагноз "двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", подтвержден», – сообщил советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов. Как 18 мая пишет РИА Новости, у младенца был критически маленький вес, мальчика лечили в отделении патологии новорождённых.
К врачам ребёнок попал в тяжёлом состоянии: родители не обращались за помощью несколько дней.