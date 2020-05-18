Как выглядит ремонт крыши за 6,6 млн рублей в Петербурге: на провода и газовые трубы летят доски и листы железа
«Преступная халатность, полное пренебрежение нормами безопасности, угроза жизни другим людям, несоблюдение строительных норм, бездействие со стороны властей» — так 18 мая оценили жители улицы Севастьянова в Петербурге ремонт крыши, заказанный Фондом капремонта.
Новый этап работ, по словам читателей «Фонтанки», начался на прошлой неделе, до этого демонтированные листы железа, доски и балки были сложены на крыше. Гадать, как все это будут спускать вниз, долго не пришлось — несколько дней назад рабочие, не отягощая себя правилами безопасности и не используя страховку, начали скидывать мусор вниз с высоты шестого этажа. Судя по кадрам, железо и доски летят в том числе на газовую трубу, которая проходит вдоль фасада на уровне первого этажа.
«Не строитель — не берусь утверждать, но ясно одно — так не делают. На моих глазах кусок планирующего металла упал на провод, растянутый между домами, от чего разбилась лампа уличного освещения», — поделился читатель «Фонтанки».
Он утверждает, что как только рабочие начали сбрасывать вниз мусор, пытался призвать на помощь хоть кого-нибудь из представителей власти. Звонил в районную администрацию, аварийную службу и даже полицию. «А что вы хотите? Мы не занимаемся этим! Заявка принята — ждите. Звоните в будний день. Звоните, когда кто-нибудь упадет», — слышал ответы петербуржец на протяжении четырех дней звонков.
читатель «Фонтанки» Сергей
«С другой стороны дома по-прежнему работают 3 продуктовые точки — проход к ним не стали перекрывать ограждающей лентой. Вот так выходишь из магазина — а тебе на голову строитель с доской», — объясняет свои опасения житель улицы Севастьянова и добавляет, что во дворе дома разбиты сквер и детская площадка, а по бокам, с двух сторон от кучи строительного мусора, расположены парадные.
Самих строителей такой метод работы не беспокоил, утверждает петербуржец, и на вопрос даже не о собственной безопасности, а о сильном ветре из предупреждений синоптиков и МЧС на 16 мая, ответили: «Да не переживай, не упадет».
Судя по карточке дома на портале «Наш Санкт-Петербург», ремонт крыши был запланирован еще на 2015–2017 годы, но, очевидно, вовремя не состоялся. Там же в марте и июле прошлого года были зарегистрированы жалобы местных жителей на поврежденную кровлю.
В районной администрации «Фонтанке» сообщили, что работы проводит Фонд капремонта. На сайте управляющей компании, а следит за домом ГУПРЭП «Строитель», размещен краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2020–2022 годы. Работы на Севастьянова оценены в 13,5 млн рублей. Однако в Фонде капремонта «Фонтанке» объяснили, что это предельная стоимость работ, на деле же контракт заключен на сумму в 6,6 млн рублей. Эта же компания ремонтирует и соседний дом. На кадрах, которые прислал петербуржец, видно разобранную крышу и склад на доме №5 по той же улице. Этот контракт заключен на сумму в 9,7 млн рублей.
В Фонде капремонта сообщили, что уже проверили организацию работ, занимается которыми компания «ТВК Инжиниринг». «Технадзор Фонда капитального ремонта выявил 4 факта нарушений техники безопасности, которые зафиксированы в акте. Размер штрафных санкций, в соответствии с договором, заключенным между Фондом и подрядной организацией, будет установлен в течение этой недели на заседании специальной комиссии», — заверили представители фонда.
Компания «ТВК Инжиниринг», по данным за 2018 год, показала доход в 373 млн рублей. Заработала она их, судя по информации из системы «Спарк», в основном на госконтрактах с различными социальными учреждениями Петербурга. Только за 2020 год она заключила шесть контрактов на 221 млн рублей. Годом ранее на сумму вдвое больше.