Смольный создает комиссию для врачей, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом

Комитет по здравоохранению опубликовал проект постановления о создании комиссии для рассмотрения заявлений медиков, которым отказали в выплатах за заражение COVID-19. В ней 14 человек, включая двух заместителей председателей комздрава.

Документ опубликован 18 мая. Помимо сотрудников комитета по здравоохранению, в комиссии представлен комитет по труду, профсоюзы и Роспотребнадзор. Задача — рассмотрение заявлений медиков или членов семьи умершего медицинского работника

о несогласии с решениями больничных комиссий по непризнанию медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19. Соответственно, это решение может быть подтверждено либо дело может быть отправлено на повторное рассмотрение.