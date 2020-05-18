Смольный создает комиссию для врачей, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом
Комитет по здравоохранению опубликовал проект постановления о создании комиссии для рассмотрения заявлений медиков, которым отказали в выплатах за заражение COVID-19. В ней 14 человек, включая двух заместителей председателей комздрава.
Документ опубликован 18 мая. Помимо сотрудников комитета по здравоохранению, в комиссии представлен комитет по труду, профсоюзы и Роспотребнадзор. Задача — рассмотрение заявлений медиков или членов семьи умершего медицинского работника
о несогласии с решениями больничных комиссий по непризнанию медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19. Соответственно, это решение может быть подтверждено либо дело может быть отправлено на повторное рассмотрение.
Напомним, ранее Смольный разработал порядок признания медиков пострадавшими от COVID-19: такое признание гарантирует получение 300 тысяч рублей за сам факт заражения, 500 тысяч — в случае инвалидности, 1 миллион для членов семьи — в случае смерти медработника. При этом процедура включала определение вины самого медика. 14 мая Смольный изменил порядок. Теперь там нет речи об определении вины. Кроме того, раньше медики должны были сами писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19. С них эту обязанность сняли. Информацию о заражении сотрудника может предоставлять лечащая его организация. В случае смерти обязанность инициировать расследование возлагалась на родственников медика, теперь это не требуется. Сроки расследования сокращены с пяти дней до одного.