«ВКонтакте» решило составить конкуренцию Zoom. Социальная сеть запустила функцию групповых звонков
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков. Об этом компания сообщает в релизе 18 мая.
«ВКонтакте» теперь можно устраивать групповые видеозвонки. На старте одновременно общаться в них могут до 8 человек. Пользователи прямо в соцсети легко отметят дни рождения, проведут планёрки, присоединятся к онлайн-тренировкам или обсудят учебные проекты», — говорится в сообщении. Пока функция доступна в последней версии мобильного приложения VK:
«Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения», — уточнили в соцсети.
Принимать такие звонки с сегодняшнего дня может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории социальной сети в ближайшие дни.
В конце декабря 2018 года «ВКонтакте» запустила бета-тестирование звонков с шифрованием в VK Messenger для десктопа, сообщали в пресс-службе компании.
Ранее о планах внедрить функцию групповых звонков заявлял Telegram.
Сервисы групповых звонков стали востребованы у российских и не только пользователей после введения самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и переходом образовательных учреждений на дистанционное обучение. Только приложением Zoom в мире пользуется 300 млн человек.