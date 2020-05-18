FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 12:55
0
Печать

«ВКонтакте» решило составить конкуренцию Zoom. Социальная сеть запустила функцию групповых звонков

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков. Об этом компания сообщает в релизе 18 мая.

«ВКонтакте» теперь можно устраивать групповые видеозвонки. На старте одновременно общаться в них могут до 8 человек. Пользователи прямо в соцсети легко отметят дни рождения, проведут планёрки, присоединятся к онлайн-тренировкам или обсудят учебные проекты», — говорится в сообщении. Пока функция доступна в последней версии мобильного приложения VK:

«Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения», — уточнили в соцсети.

Принимать такие звонки с сегодняшнего дня может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории социальной сети в ближайшие дни.

В конце декабря 2018 года «ВКонтакте» запустила бета-тестирование звонков с шифрованием в VK Messenger для десктопа, сообщали в пресс-службе компании.

Ранее о планах внедрить функцию групповых звонков заявлял Telegram.

Сервисы групповых звонков стали востребованы у российских и не только пользователей после введения самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и переходом образовательных учреждений на дистанционное обучение. Только приложением Zoom в мире пользуется 300 млн человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний