«ВКонтакте» решило составить конкуренцию Zoom. Социальная сеть запустила функцию групповых звонков

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков. Об этом компания сообщает в релизе 18 мая.



«ВКонтакте» теперь можно устраивать групповые видеозвонки. На старте одновременно общаться в них могут до 8 человек. Пользователи прямо в соцсети легко отметят дни рождения, проведут планёрки, присоединятся к онлайн-тренировкам или обсудят учебные проекты», — говорится в сообщении. Пока функция доступна в последней версии мобильного приложения VK:



«Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения», — уточнили в соцсети.

