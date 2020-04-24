Group-IB предлагает отказаться от Zoom, который используется в дистанционном образовании, из-за дыр в безопасности

Компания по кибербезопасности Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.



По мнению экспертов, пользователи Zoom жалуются на передачу их данных в Facebook, а также утечку видеозаписей и личной контактной информации. Так, в США на сервис подали в суд из-за нарушения приватности пользователей.



«Разработчики Zoom заявили, что на три месяца они сконцентрировались на безопасности и будут заниматься исключительно «залатыванием дыр». Однако риски необходимо минимизировать уже сейчас, и мы рекомендуем отказаться от использования Zoom и перейти, например, на аналоги: Google Meet, GoToMeeting или сервис WebEx от Cisco. Если вам не нужна вся функциональность конференцвидеософта и достаточно голоса, используйте Signal», — говорится в сообщении.

