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24.04.2020 13:54
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Group-IB предлагает отказаться от Zoom, который используется в дистанционном образовании, из-за дыр в безопасности

Компания по кибербезопасности Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

По мнению экспертов, пользователи Zoom жалуются на передачу их данных в Facebook, а также утечку видеозаписей и личной контактной информации. Так, в США на сервис подали в суд из-за нарушения приватности пользователей.

«Разработчики Zoom заявили, что на три месяца они сконцентрировались на безопасности и будут заниматься исключительно «залатыванием дыр». Однако риски необходимо минимизировать уже сейчас, и мы рекомендуем отказаться от использования Zoom и перейти, например, на аналоги: Google Meet, GoToMeeting или сервис WebEx от Cisco. Если вам не нужна вся функциональность конференцвидеософта и достаточно голоса, используйте Signal», — говорится в сообщении.

Для сохранности данных при пользовании сервисом в Group-IB советуют задавать пароль для звонка (по умолчанию не задается), оставлять опцию «трансляции экрана только для ведущего», а также отключить опции «разрешить отключённым подключаться снова» и «подключение до ведущего».

Ранее компания обнаружила на трех площадках в Интернете объявления о продаже более чем 4 тысяч учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, в том числе 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене «ru».

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются уже более 300 миллионов человек.

Обо всем, что касается коронавируса, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

dragvs
А где же скрепные российские аналоги? У Zoom довольно хорошее решение для конференций, Google Meet и WebEx и рядом не валялись. Почему Discord нет в аналогах? Почему не сказано что дыры позакрывали и стоит просто обновить Zoom? Иксперт такой иксперт в общем.
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