«Туризм России» в Греции. Греческие туроператоры готовы бесплатно поселить на курорты российских врачей

Греческие туроператоры готовы предоставить бесплатное проживание в гостиницах на своих курортах, присоединившись к акции «Туризм России — медикам России». Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает 18 мая ТАСС.

«Мы составляем списки, мы связались с объединениями медиков», — сказал он. По его словам, также есть компании, которые готовы бесплатно доставить медиков к местам отдыха.

На сайте союза указано, что медики будут отправлены также в Турцию. Им предоставят 1 тыс. бесплатных ночей в пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено». Также одна из компаний организует 100 московским врачам бесплатные турпоездки в Санкт-Петербург, а 100 петербургским — в Москву.