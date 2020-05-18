«Туризм России» в Греции. Греческие туроператоры готовы бесплатно поселить на курорты российских врачей
Греческие туроператоры готовы предоставить бесплатное проживание в гостиницах на своих курортах, присоединившись к акции «Туризм России — медикам России». Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает 18 мая ТАСС.
«Мы составляем списки, мы связались с объединениями медиков», — сказал он. По его словам, также есть компании, которые готовы бесплатно доставить медиков к местам отдыха.
На сайте союза указано, что медики будут отправлены также в Турцию. Им предоставят 1 тыс. бесплатных ночей в пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено». Также одна из компаний организует 100 московским врачам бесплатные турпоездки в Санкт-Петербург, а 100 петербургским — в Москву.
Ранее правительство Греции представило проект перезапуска туристической индустрии. По словам премьер-министра Кириакоса Митсатакиса, страна планирует официально открыть туристический сезон 1 июля, но пока ждет единой европейской позиции по вопросу туризма. Если страны ЕС не согласятся на общие правила, то Греция будет работать на основе двустороннего сотрудничества с различными странами, среди которых — Россия, Израиль, Германия, балканские государства.
Правительство Турции запустило программу «Сертификации здорового туризма». Turkish Airlines планируют возобновить рейсы в города России в июле. «Аэрофлот» готов лететь в Стамбул и Анталью с августа.