И дожди, и солнце, а в Ленобласти даже снег – погода предоставляет петербуржцам весь арсенал своих инструментов. Что касается тепла, оно понемногу набирает силу.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный умеренный. С ночных 3-5 градусов температура вырастет днём до 8-10 градусов тепла.



За 58-летнюю историю погодных наблюдений в Санкт-Петербурге 18 мая чаще всего бывает паcмурно, но без осадков. Самое холодное 18 мая было в 1961 году, минимальная дневная температура составила плюс 1 градус. Самое тёплое 18 мая случилось в 1979 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».