FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 07:20
1
Печать

Медленное потепление под аккомпанемент дождей обещают Петербургу, а в области ещё можно застать снег

И дожди, и солнце, а в Ленобласти даже снег – погода предоставляет петербуржцам весь арсенал своих инструментов. Что касается тепла, оно понемногу набирает силу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный умеренный. С ночных 3-5 градусов температура вырастет днём до 8-10 градусов тепла.

За 58-летнюю историю погодных наблюдений в Санкт-Петербурге 18 мая чаще всего бывает паcмурно, но без осадков. Самое холодное 18 мая было в 1961 году, минимальная дневная температура составила плюс 1 градус. Самое тёплое 18 мая случилось в 1979 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».

.

Ворона, высиживающая птенцов, утопает в снегу. Санкт-Петербург, 15 мая. Фото Антона Кубышкина из группы "<a class="author _" href="https://vk.com/bird_spb" data-from-id="-192629054" data-post-id="-192629054_3263" data-post-click-type="post_owner_link">Птицы СПб и России</a>" /&nbsp;<a href="https://vk.com/bird_spb" class="_">vk.com/bird_spb</a>
Ворона, высиживающая птенцов, утопает в снегу. Санкт-Петербург, 15 мая. Фото Антона Кубышкина из группы "Птицы СПб и России" / vk.com/bird_spb

19 и 20 мая синоптики обещают Петербургу также переменную облачность и кратковременные дожди. Воздух завтра прогреется на 1-2 градуса больше, до плюс 12. В Ленинградской области по ночам могут быть заморозки до минус 1, и ночью 19 мая не только дождь, но и снег. Зато днём в некоторых районах будет до плюс 14 градусов.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Ворона, высиживающая птенцов, утопает в снегу. Санкт-Петербург, 15 мая. Фото Антона Кубышкина из группы "<a class="author _" href="https://vk.com/bird_spb" data-from-id="-192629054" data-post-id="-192629054_3263" data-post-click-type="post_owner_link">Птицы СПб и России</a>" /&nbsp;<a href="https://vk.com/bird_spb" class="_">vk.com/bird_spb</a>
Ворона, высиживающая птенцов, утопает в снегу. Санкт-Петербург, 15 мая. Фото Антона Кубышкина из группы "Птицы СПб и России" / vk.com/bird_spb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Александра Чайкина
Сегодня где-то в пятом часу утра мощный град был. Грохотало по окнам хорошо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний