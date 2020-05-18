Медленное потепление под аккомпанемент дождей обещают Петербургу, а в области ещё можно застать снег
И дожди, и солнце, а в Ленобласти даже снег – погода предоставляет петербуржцам весь арсенал своих инструментов. Что касается тепла, оно понемногу набирает силу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный умеренный. С ночных 3-5 градусов температура вырастет днём до 8-10 градусов тепла.
За 58-летнюю историю погодных наблюдений в Санкт-Петербурге 18 мая чаще всего бывает паcмурно, но без осадков. Самое холодное 18 мая было в 1961 году, минимальная дневная температура составила плюс 1 градус. Самое тёплое 18 мая случилось в 1979 году, когда максимальная дневная температура составила плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».
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19 и 20 мая синоптики обещают Петербургу также переменную облачность и кратковременные дожди. Воздух завтра прогреется на 1-2 градуса больше, до плюс 12. В Ленинградской области по ночам могут быть заморозки до минус 1, и ночью 19 мая не только дождь, но и снег. Зато днём в некоторых районах будет до плюс 14 градусов.