СМИ: Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии

Срок дожития, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, предложил увеличить Минтруд. Об этом 18 мая пишет РБК со ссылкой на «Известия», в распоряжении которых оказался подготовленный ведомством законопроект «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год».



По данным издания, период дожития предлагается повысить с нынешних 258 месяцев до 264, или 22 лет.



«Продолжительность ожидаемого периода выплаты [накопительной пенсии] ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — сообщили изданию в пресс-службе Минтруда.

