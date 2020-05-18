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18.05.2020 07:24
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СМИ: Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии

Срок дожития, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, предложил увеличить Минтруд. Об этом 18 мая пишет РБК со ссылкой на «Известия», в распоряжении которых оказался подготовленный ведомством законопроект «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год».

По данным издания, период дожития предлагается повысить с нынешних 258 месяцев до 264, или 22 лет.

«Продолжительность ожидаемого периода выплаты [накопительной пенсии] ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — сообщили изданию в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, по расчетам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.

В пояснительной записке Минтруд привел данные Росстата. Согласно ним, получателями пенсии в 2021 году могут быть 919,6 тыс. мужчин и 1 млн женщин, при этом ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно (202 и 318 месяцев).

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Довести количество наперстков до пяти, упразднив горошину.
Alex000
Зато

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-narashchivaet-raskhody-na-oboronu-na-fone-padeniya-ekonomiki-1029209079
Лаймовый
Не удивлюсь, если к моему собственному выходу на пенсию, пенсионер уже будет сам платить штраф/налог,что посмел дожить до этого возраста.
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