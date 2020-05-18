Трамп заявил, что в США значительно снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
В США наблюдается значительное снижение новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер в Twitter 18 мая.
Ранее Трамп сообщал, что вакцину от коронавирусу могут разработать до конца текущего года или раньше. Отвечая на вопрос о скорости разработки, американский президент заявил, что «дела идут очень хорошо».
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,4 млн случаев заражений коронавирусом. Страна занимает первое место по числу инфицированных COVID-19. Второе место занимает Россия, где выявлено более 281 тыс. случаев заражений коронавирусом.