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18.05.2020 07:02
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Трамп заявил, что в США значительно снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

В США наблюдается значительное снижение новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер в Twitter 18 мая.

Ранее Трамп сообщал, что вакцину от коронавирусу могут разработать до конца текущего года или раньше. Отвечая на вопрос о скорости разработки, американский президент заявил, что «дела идут очень хорошо».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,4 млн случаев заражений коронавирусом. Страна занимает первое место по числу инфицированных COVID-19. Второе место занимает Россия, где выявлено более 281 тыс. случаев заражений коронавирусом.

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