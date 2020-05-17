Бельгийские врачи встретили премьер-министра страны «коридором позора». От главы правительства отвернулись десятки человек
Врачи, медсестры, техники, уборщики и пожарные больницы Сент-Пьер в бельгийской столице встретили кортеж премьер-министра страны, выстроившись в «коридор позора». Каждый, когда машина проезжала мимо, отворачивался от главы правительства Софи Вильмес.
Видео из больницы в Брюсселе распространилось в соцсетях 17 мая, Вильмес посетила госпиталь накануне. Таким образом медики выразили свое недовольство отсутствием материальной поддержки врачей и принятым недавно законом, который обязывает медиков работать сверхурочно. Недовольные отметили, что и так проводят все время на работе, помогая коронавирусным больным без всяких законов.
✊ LES DOS DE LA COLERE ! ✊— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) May 16, 2020
Images très fortes aujourd'hui en #Belgique : les #soignants de l'hôpital Saint Pierre ont fait une "haie de déshonneur" en tournant le dos à Sophie Wilmès, première ministre Belge, lors de sa visite de l'Hôpital ! #deconfinementdelacolere pic.twitter.com/j8aXSpCMvq
В коридоре, по данным бельгийских СМИ, собрались около ста человек, причем это не только врачи и медсестры, но и весь остальной персонал больницы, включая дворников и пожарных.
Представители правительства позже назвали акцию политизированной, так как организовал ее «левый» профсоюз.