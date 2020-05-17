Врачи, медсестры, техники, уборщики и пожарные больницы Сент-Пьер в бельгийской столице встретили кортеж премьер-министра страны, выстроившись в «коридор позора». Каждый, когда машина проезжала мимо, отворачивался от главы правительства Софи Вильмес.



Видео из больницы в Брюсселе распространилось в соцсетях 17 мая, Вильмес посетила госпиталь накануне. Таким образом медики выразили свое недовольство отсутствием материальной поддержки врачей и принятым недавно законом, который обязывает медиков работать сверхурочно. Недовольные отметили, что и так проводят все время на работе, помогая коронавирусным больным без всяких законов.

