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17.05.2020 18:28
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Бельгийские врачи встретили премьер-министра страны «коридором позора». От главы правительства отвернулись десятки человек

Врачи, медсестры, техники, уборщики и пожарные больницы Сент-Пьер в бельгийской столице встретили кортеж премьер-министра страны, выстроившись в «коридор позора». Каждый, когда машина проезжала мимо, отворачивался от главы правительства Софи Вильмес.

Видео из больницы в Брюсселе распространилось в соцсетях 17 мая, Вильмес посетила госпиталь накануне. Таким образом медики выразили свое недовольство отсутствием материальной поддержки врачей и принятым недавно законом, который обязывает медиков работать сверхурочно. Недовольные отметили, что и так проводят все время на работе, помогая коронавирусным больным без всяких законов.

В коридоре, по данным бельгийских СМИ, собрались около ста человек, причем это не только врачи и медсестры, но и весь остальной персонал больницы, включая дворников и пожарных.

Представители правительства позже назвали акцию политизированной, так как организовал ее «левый» профсоюз.

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Комментарии (8)

Ирина Шульц
в Росии ,даже в отсутсвии каких бы там ни было эпидемий, простые врачи и прочий мед персонал в принципе НИКОГДА бы не смог пообщаться ни под каким видом ни с премьер ни вообще с каким либо министром.Им это не надо(я про минисьров и иже с ними).Как говорится..за кого голосовали.
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В России за это получили бы дубинками от росгвардии и уволили с работы.
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