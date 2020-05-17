Минздрав Северной Осетии сообщил о рождении ребенка с коронавирусом

Минздрав Северной Осетии сообщил, что в республике родился младенец, зараженный новой коронавирусной инфекцией. Об этом 17 мая пишет ТАСС.



«Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи», — заявил собеседник издания в Минздраве.



Напомним, ранее создатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер заявил, что, по его данным, во время беременности плод не инфицируется. В клиниках Курцера уже приняли роды у 18 женщин, заразившихся COVID-19, — и у всех них родились здоровые дети. При этом специалисты подчеркивали, что заражение возможно сразу после рождения, если ребенка передадут матери.

