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17.05.2020 17:37
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Минздрав Северной Осетии сообщил о рождении ребенка с коронавирусом

Минздрав Северной Осетии сообщил, что в республике родился младенец, зараженный новой коронавирусной инфекцией. Об этом 17 мая пишет ТАСС.

«Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи», — заявил собеседник издания в Минздраве.

Напомним, ранее создатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер заявил, что, по его данным, во время беременности плод не инфицируется. В клиниках Курцера уже приняли роды у 18 женщин, заразившихся COVID-19, — и у всех них родились здоровые дети. При этом специалисты подчеркивали, что заражение возможно сразу после рождения, если ребенка передадут матери.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Может он и пьяный еще был!!!
feinrir
Да ладно в первый раз что ли, в октябре 1952 уже родился вирус, который через 50 лет обзавёлся короной.
alexpv
Гениально, во всем мире ни разу такого не упоминалось, а в родном отечестве опять все своим путём идёт.
Может просто выпимший медбрат пробирки с тестами попутал?
Такая версия не кажется более реалистичной?))
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