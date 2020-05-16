Академик РАН рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

Создатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер заявил, что, по его данным, коронавирус не может передаваться новорожденным. Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1» 16 мая, пишет РИА Новости.



Курцер рассказал, что в его клиниках за время пандемии приняли роды у 18 женщин, заразившихся COVID-19.



«У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается», — подчеркнул врач.



Кроме того, по словам Курцера, у врачей нет данных о влиянии коронавируса на развитие пороков у плода.

