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16.05.2020 19:27
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Академик РАН рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

Создатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер заявил, что, по его данным, коронавирус не может передаваться новорожденным. Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1» 16 мая, пишет РИА Новости.

Курцер рассказал, что в его клиниках за время пандемии приняли роды у 18 женщин, заразившихся COVID-19.

«У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается», — подчеркнул врач.

Кроме того, по словам Курцера, у врачей нет данных о влиянии коронавируса на развитие пороков у плода.

Напомним, по последним данным, в России заразились коронавирусом более 272 тысяч человек, умерли более двух с половиной тысяч, вылечились около 63 тысяч пациентов.

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