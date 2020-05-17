Комздрав рассказал подробности о пятерых новых умерших от коронавируса в Петербурге

Пять смертельных случаев COVID-19, о которых оперштаб Петербурга сообщил 7 мая, зафиксированы во второй половине апреля. Большинству больше восьмидесяти.



Как сообщает комитет по здравоохранению Смольного, среди хронических заболеваний, которыми страдали погибшие, — гипертония, кардиосклероз, ожирение и последствия инсульта. Умерли двое мужчин в возрасте 69 и 86 лет и три пенсионерки — двум было по 80 лет, одной 65. Причину смерти «летальная» комиссия обозначила как двухстороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.

