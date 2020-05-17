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17.05.2020 12:14
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Комздрав рассказал подробности о пятерых новых умерших от коронавируса в Петербурге

Пять смертельных случаев COVID-19, о которых оперштаб Петербурга сообщил 7 мая, зафиксированы во второй половине апреля. Большинству больше восьмидесяти.

Как сообщает комитет по здравоохранению Смольного, среди хронических заболеваний, которыми страдали погибшие, — гипертония, кардиосклероз, ожирение и последствия инсульта. Умерли двое мужчин в возрасте 69 и 86 лет и три пенсионерки — двум было по 80 лет, одной 65. Причину смерти «летальная» комиссия обозначила как двухстороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.

За сутки в Петербурге подтвержден 451 новый случай заражения. Всего в городе 10 462 заболевших и 85 умерших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

А что со статистикой внебольничной пневмонии? У которой смертность за 2.5 месяца была 697 человек при ковидной 63 человека? Заболеваемость за 2.5 месяца была 11 тысяч человек против подтвержденных тестами 8.5. https://m.fontanka.ru/2020/05/13/69256300/
Врачи приравнивают эту пневмонию к ковид, на вскрытии ковид, хоронят как ковид. Просто с несработавшими тестами.
MikkeL
Надо бы дату поправить или и праада сообщили 7, а мы узнаем 17?
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