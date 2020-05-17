В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще пяти человек от коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердилась смерть еще пяти человек от коронавируса. Об этом 17 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, всего в Северной столице официально известно о 85 погибших от COVID-19. По России за сутки зафиксировали 94 летальных исхода, всего с начала пандемии умер 2631 человек.



Из более чем десяти тысяч заболевших в Северной столице поправились 2175 человек. За сутки анализы сдали более восьми тысяч потенциальных носителей вируса.

