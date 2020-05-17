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17.05.2020 10:42
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В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще пяти человек от коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердилась смерть еще пяти человек от коронавируса. Об этом 17 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего в Северной столице официально известно о 85 погибших от COVID-19. По России за сутки зафиксировали 94 летальных исхода, всего с начала пандемии умер 2631 человек.

Из более чем десяти тысяч заболевших в Северной столице поправились 2175 человек. За сутки анализы сдали более восьми тысяч потенциальных носителей вируса.

По всей стране выписались из больниц 4207 человек за сутки и 67 373 с начала эпидемии.

В России 281 752 случая заболевания, из них более 211 тысяч активные. В настоящее время страна вышла на второе место по количеству заболевших в мире.

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Комментарии (9)

Nautis
Мне вот интересно, а здравый смысл вообще у кого-то остался? Фонтанка каждый день говорит «вот, ещё 5 человек в Питере померли от ковида». Стабильно так, в среднем по 5 в день. Уже целых 70 жертв набежало...
При средней смертности по Питеру (данные есть на сайте комитета ЗАГС) 7000 в месяц или 233 умерших в день это составляет 2%. При этом общая смертность даже несколько снизилась. Честно говоря, причина смерти интересует только патанатомов и ментов. Все мы смертные. Общая цифра не увеличилась, 2% не 20% и даже не 10%. Из-за чего вообще сыр-бор? На 8 тысяч больных (10 тыс заболели, 2 выздоровели) летальность 0,8%....
Очччень страшно, аж оторопь берет...
Погонщик скрепоносцев
У меня предложение.
Если от коронавируса в России умирает так мало людей, а от внебольничной пневмонии так много - отменить карантин по коронавируса и объявить карантин по внебольничной пневмонии.
И публиковать каждый день смертность по ней.
129958588
Конечно цифры растут.гумманитарные маски надо продавать!
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