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17.05.2020 10:27
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Семак о Кокорине в «Зените»: У меня есть желание видеть Сашу в нашей команде, у Саши есть желание играть

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал будущее Александра Кокорина, который пока выступает на праваха аренды за «Сочи».

«Вы знаете, что между руководством и игроком было достигнуто соглашение об аренде [в «Сочи»] до конца сезона. Надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть. Думаю, он тот игрок, который усилит нашу команду. Последнее слово за руководителями и самим Сашей», — подчеркнул Семак в эфире «Матч-ТВ» (цитата по Sports.ru).

Напомним, контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до конца сезона. Накануне гендиректор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что вопрос продления контрактов с восемью игроками, в том числе Кокориным, будет рассматриваться только после того, как правительство примет решение о возобновлении чемпионата.

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Комментарии (3)

hal9000
Одни околофутбольные новости...акцента на игру вообще нет..желтуха короч одна свадьбы жена муж поженился развелся купил авто избил депутата..Сейчас настало время когда нужен жесткий тренер..игроки это пешки..накосячил выкинул его..мало ли кто у него родители и какой счет в банке..неиграет выбросил его к черту..следующий ..нужна игра ,они ради игры в футбол пришли..да конечно деньги в расчет нужно брать..но на первом месте игра..Семак тряпка..боится правду сказать что Кокорин лох..а ненадо бояться..говори правду горькую..
alexpalspb
Это делается элементарно. Семак переходит в "Сочи" и они в одной команде. Мечты сбываются.
Piter4452
Интересно будет посмотреть, насколько наивен Кокорин повторно доверившись руководству "Зенита".
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