Семак о Кокорине в «Зените»: У меня есть желание видеть Сашу в нашей команде, у Саши есть желание играть
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал будущее Александра Кокорина, который пока выступает на праваха аренды за «Сочи».
«Вы знаете, что между руководством и игроком было достигнуто соглашение об аренде [в «Сочи»] до конца сезона. Надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть. Думаю, он тот игрок, который усилит нашу команду. Последнее слово за руководителями и самим Сашей», — подчеркнул Семак в эфире «Матч-ТВ» (цитата по Sports.ru).
Напомним, контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до конца сезона. Накануне гендиректор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что вопрос продления контрактов с восемью игроками, в том числе Кокориным, будет рассматриваться только после того, как правительство примет решение о возобновлении чемпионата.