«Зенит» не будет продлевать контракты с футболистами до решения правительства о продолжении сезона

Руководство футбольного клуба «Зенит» обсудит с игроками продление истекающих в июне контрактов после решения правительства РФ о возобновлении чемпионата страны. Об этом заявил в субботу, 16 мая, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев в интервью ТАСС.



«Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами. Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать», — заявил Медведев.

