«Зенит» не будет продлевать контракты с футболистами до решения правительства о продолжении сезона
Руководство футбольного клуба «Зенит» обсудит с игроками продление истекающих в июне контрактов после решения правительства РФ о возобновлении чемпионата страны. Об этом заявил в субботу, 16 мая, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев в интервью ТАСС.
«Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами. Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать», — заявил Медведев.
Игроки «Зенита», у которых истекают контракты: вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин (находится в аренде до конца сезона в «Сочи»).
Напомним, что в минувшую пятницу исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России, прерванный из-за эпидемии коронавируса в середине марта. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение о возобновлении матчей чемпионата России примут федеральные и региональные власти. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».
«Зенит» лидирует после 22-го тура с девятиочковым отрывом от второго места.