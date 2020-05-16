FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
16.05.2020 21:54
19
Печать

Очередь из скорых в новый коронавирусный стационар «вылезла» на перекресток. В машинах ждут больше 50 пациентов

Машины скорой помощи второй день подряд стоят в очереди на госпитализацию пациентов в больницу имени Соколова в Выборгском районе Петербурга. Автомобили медиков заняли оживленный перекресток.

автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег
автор фото читатель «Фонтанки» Олег

Как рассказали «Фонтанке» читатели вечером 16 мая, машины скорой помощи они заметили неподалеку от больничного комплекса на проспекте Культуры. Очередь там была и накануне, во второй день работы стационара как инфекционной больницы, однако 16 мая она стала в разы больше. Очевидцы под вечер субботы насчитали 52 машины, а автомобилисты с удивлением наблюдают «хвост» карет скорой помощи уже на перекрестке Северного и Тихорецкого проспектов. Стационар в больнице имени Соколова рассчитан на 350 зараженных.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Очереди ранее горожане могли наблюдать у Покровской больницы, перед больницей в Пушкине и у других инфекционных стационаров. В ожидании пациенты и врачи проводят время и перед центрами, где делают компьютерную томографию.

В городе второй день подряд больше пятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Смольный 16 мая пообещал не перепроверять все пробы на COVID-19 в лаборатории Роспотребнадзора. Будут доверять тестам из 40-й больницы, 31-й больницы и «Хеликса». Отметим, в Роспотребнадзоре отрицают, что задержка с тестированием связана с проверкой в их лаборатории.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

guess
Очереди из-за того, что по распоряжению, в приемный покой запускают по одному. А не из-за послабления самоизоляции, майских шашлыков и прочего бреда. Страха не вызывает. Как сказал Греф, чем умнее человек, тем труднее им манипулировать. Ситуация с короной, как лакмусовая бумажка, показала сколько в обществе осталось думающих своими мозгами, а не новостными сводками
krasnonosov
Через месяц все на голосование по обнулению путина пойдете! Путину надо успеть продлить себя пока весь его электорат (65+) не перезаболел.
alexA
Проблема в дыбилизме медицинских начальников или в сознательном вредительстве. Все это показывает простую неспособность организовать правильный логистических процесс.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний