Машины скорой помощи второй день подряд стоят в очереди на госпитализацию пациентов в больницу имени Соколова в Выборгском районе Петербурга. Автомобили медиков заняли оживленный перекресток.

Как рассказали «Фонтанке» читатели вечером 16 мая, машины скорой помощи они заметили неподалеку от больничного комплекса на проспекте Культуры. Очередь там была и накануне , во второй день работы стационара как инфекционной больницы, однако 16 мая она стала в разы больше. Очевидцы под вечер субботы насчитали 52 машины, а автомобилисты с удивлением наблюдают «хвост» карет скорой помощи уже на перекрестке Северного и Тихорецкого проспектов. Стационар в больнице имени Соколова рассчитан на 350 зараженных.

Очереди ранее горожане могли наблюдать у Покровской больницы, перед больницей в Пушкине и у других инфекционных стационаров. В ожидании пациенты и врачи проводят время и перед центрами, где делают компьютерную томографию.



В городе второй день подряд больше пятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Смольный 16 мая пообещал не перепроверять все пробы на COVID-19 в лаборатории Роспотребнадзора. Будут доверять тестам из 40-й больницы, 31-й больницы и «Хеликса». Отметим, в Роспотребнадзоре отрицают, что задержка с тестированием связана с проверкой в их лаборатории.