В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге

Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице. Об этом, как писала «Фонтанка», заявил глава ведомства Дмитрий Лисовец в ответе депутату Борису Вишневскому.

Собеседник нашего издания в Роспотребнадзоре заявил 16-го мая, что лаборатория ведомства все эти месяцы работала оперативно.



«Лаборатория РПН — единственная в городе имеет право и разрешение на работу с возбудителями 2-й группы патогености (спид, чума и т.п.) и работает с инфицированными, поэтому, действительно, все анализы «положительные/спорные» из других лабораторий города подлежали подтверждению у нас, как в референц-центре. Однако с 27-го февраля, когда пришел первый положительный тест на коронавирус из Боткинской больницы, в городе было выполнено 337 тысяч тестов. Всего сейчас работают 22 городские лаборатории и 4 частные. В среднем в период с 27 февраля в сутки выполняется 12660 исследований, из них городскими лабораториями 7617, 4900 в сутки коммерческими лабораториями. На подтверждение во ФБУЗ отправлено из городских лабораторий положительных 17130 тестов (1222 в сутки), подтверждено более 10 тысяч. Коммерческими 7538, подтверждено 5194».

Собеседник также отметил, что расхождение в цифрах между данными Роспотребнадзора (15 205 подтвержденных ведомством положительных тестов на СOVID-19 и 10011 заболевших по данным оперативного штаба), может объясняться тем, что часть пациентов сдавали тесты по несколько раз. Кроме того, единая база данных заработала лишь с 1-го апреля, и часть информации при объединении данных разных лабораторий теоретически могла быть некорректно посчитана.

