В Смольном объяснили задержку результатов тестов на коронавирус. 9 тысяч мазков ежедневно застревали в «бутылочном горлышке»
Получение результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице. Об этом 16 мая рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в ходе встречи с главой фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борисом Вишневским.
В Петербурге тесты на коронавирус в настоящее время обрабатывают 30 лабораторий, как государственных, так и частных. В среднем ежедневно обрабатывается около 9 тысяч мазков, но до сих пор все они буквально застревали в «бутылочном горлышке».
«Проблема была в том, что до сих пор Роспотребнадзор требовал подтверждения результатов в своей единственной лаборатории на Оборонной улице, — рассказал Лисовец. — Сейчас с Роспотребнадзором договорились, что тесты, которые делают в 40-й больнице, 31-й больнице и «Хеликсе», будут принимать без подтверждения на Оборонной. Это существенно ускорит работу».