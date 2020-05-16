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16.05.2020 17:25
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В Смольном объяснили задержку результатов тестов на коронавирус. 9 тысяч мазков ежедневно застревали в «бутылочном горлышке»

Получение результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице. Об этом 16 мая рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в ходе встречи с главой фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борисом Вишневским.

В Петербурге тесты на коронавирус в настоящее время обрабатывают 30 лабораторий, как государственных, так и частных. В среднем ежедневно обрабатывается около 9 тысяч мазков, но до сих пор все они буквально застревали в «бутылочном горлышке».

«Проблема была в том, что до сих пор Роспотребнадзор требовал подтверждения результатов в своей единственной лаборатории на Оборонной улице, — рассказал Лисовец. — Сейчас с Роспотребнадзором договорились, что тесты, которые делают в 40-й больнице, 31-й больнице и «Хеликсе», будут принимать без подтверждения на Оборонной. Это существенно ускорит работу».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Удивляет организация проведения тестов, точнее полное её отсутствие! Сдал один в поликлинике. Сказали если не позвонят,то все нормально. Всю неделю пытался получить результат. В ответ- у нас нет результатов, если не позвонили вам, то отрицательный. Потом приперлась на дом медичка.. я ей историю с первой сдачей рассказал. А она мне - так все первые пробы роспотребл..забраковал и вернул - они придумали еще одну графу в форму по ковиду, и они теперь должны ходить по второму разу собирать...
До сих пор пытаюсь понять как мне получить на бумаге результат, потому как работодатель уже требует предоставить результат ДО выхода на работу!! а эту ср..ную бумажку никто не выдает! поликлиника пеняет на роспотребл.. дает телефоны, от потребл.. по тлф говорит мы ничего не выдаем, вам в поликлинике должны ответ дать...
Рашка...
Balamut
Сами признались, что все их отчеты о 12 тысячах тестов в день это полная фикция. Как и говорилось ранее, что максимум они делали по 1500-2000 тестов день. Отсюда и взятые с потолка цифры о заразившихся...
dragvs
Тесты недоступны многим, особенно если у вас есть симптомы ОРВИ. Хотя казалось бы все должно быть наоборот. А потом ещё и результат 2 недели ждать. При этом чиновники рапортуют якобы у нас охват населения тестами отличный.
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