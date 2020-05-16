В Смольном объяснили задержку результатов тестов на коронавирус. 9 тысяч мазков ежедневно застревали в «бутылочном горлышке»

Получение результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице. Об этом 16 мая рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в ходе встречи с главой фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борисом Вишневским.



В Петербурге тесты на коронавирус в настоящее время обрабатывают 30 лабораторий, как государственных, так и частных. В среднем ежедневно обрабатывается около 9 тысяч мазков, но до сих пор все они буквально застревали в «бутылочном горлышке».

