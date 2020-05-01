Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых. Некоторых пациентов сразу отправляют в реанимацию

Больница № 38 Семашко в Пушкине в третий день работы с коронавирусом испытывает колоссальную нагрузку. Пациенты часами ждут своей очереди в санпропускник.

Очередь из автомобилей скорой помощи растянулась днем 1 мая на сто с лишним метров, сообщили «Фонтанке» читатели. Московский переулок, откуда машины въезжают на территорию стационара, занят до перекрестка с Госпитальной улицей.

«Долго гуляли с собакой. Машины почти не двигались», - уточнили очевидцы.

автор фото читатель «Фонтанки» Константин

Фото: Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко / vk.com Фото: Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко / vk.com

В приемном отделении 38-й больницы, как выяснила «Фонтанка», испытывают сложности с регистрацией пациентов.



«Не все операторы досконально обучены работе с ковидными, - уточнил собеседник издания из Семашко. - Протокол включает множество действий — заполнение актов приема-передачи биоматериала, направление на ЭКГ и другие обследования, опись ценностей и денежных средств пациентов. С этим тоже возникают сложности. Например, некоторые операторы пишут «серьги из золота», а это недопустимо. Нужно писать «из желтого металла». Приходится исправлять, консультировать. На прием работают много сотрудников, даже с пищущими ручками «напряженка».

По словам собеседника, поступают пациенты с различным состоянием здоровья, в том числе «тяжелые». Их стараются принять в первую очередь и сразу отправляют в реанимацию.

В комитете здравоохранения «Фонтанке» сообщили, что очереди из скорых образуются в стационарах, которые только начинают принимать больных с коронавирусом. В пустую больницу с еще свободным коечным фондом везут больше, чем в другие.

«Ожидание госпитализации в каретах скорой помощи связано с тем, что перепрофилированные стационары, принимающие на лечение больных с пневмониями и COVID -19, не имеют системы инфекционных боксов. Конструктивно такие системы предусмотрены только в специализированных инфекционных стационарах. В сложившейся ситуации, процесс госпитализации организован таким образом, чтобы больные не скапливались в приемном покое. Своего рода инфекционными боксами служат автомобили скорой помощи, которые дезинфицируются после каждого вызова», - уточнили в Комздраве.

