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01.05.2020 15:33
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Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых. Некоторых пациентов сразу отправляют в реанимацию

Больница № 38 Семашко в Пушкине в третий день работы с коронавирусом испытывает колоссальную нагрузку. Пациенты часами ждут своей очереди в санпропускник.

Очередь из автомобилей скорой помощи растянулась днем 1 мая на сто с лишним метров, сообщили «Фонтанке» читатели. Московский переулок, откуда машины въезжают на территорию стационара, занят до перекрестка с Госпитальной улицей.

«Долго гуляли с собакой. Машины почти не двигались», - уточнили очевидцы.

автор фото читатель «Фонтанки» Константин
автор фото читатель «Фонтанки» Константин
Фото: Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко / vk.com
Фото: Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко / vk.com

В приемном отделении 38-й больницы, как выяснила «Фонтанка», испытывают сложности с регистрацией пациентов.

«Не все операторы досконально обучены работе с ковидными, - уточнил собеседник издания из Семашко. - Протокол включает множество действий — заполнение актов приема-передачи биоматериала, направление на ЭКГ и другие обследования, опись ценностей и денежных средств пациентов. С этим тоже возникают сложности. Например, некоторые операторы пишут «серьги из золота», а это недопустимо. Нужно писать «из желтого металла». Приходится исправлять, консультировать. На прием работают много сотрудников, даже с пищущими ручками «напряженка».

По словам собеседника, поступают пациенты с различным состоянием здоровья, в том числе «тяжелые». Их стараются принять в первую очередь и сразу отправляют в реанимацию.

В комитете здравоохранения «Фонтанке» сообщили, что очереди из скорых образуются в стационарах, которые только начинают принимать больных с коронавирусом. В пустую больницу с еще свободным коечным фондом везут больше, чем в другие.

«Ожидание госпитализации в каретах скорой помощи связано с тем, что перепрофилированные стационары, принимающие на лечение больных с пневмониями и COVID -19, не имеют системы инфекционных боксов. Конструктивно такие системы предусмотрены только в специализированных инфекционных стационарах. В сложившейся ситуации, процесс госпитализации организован таким образом, чтобы больные не скапливались в приемном покое. Своего рода инфекционными боксами служат автомобили скорой помощи, которые дезинфицируются после каждого вызова», - уточнили в Комздраве.

Хронические сложности с приемом пациентов испытывает Покровская больница на Васильевском острове. Почти каждый день читатели «Фонтанки» сообщают о десятках автомобилей скорой помощи.

Городская многопрофильная больница 38 имени Семашко Н.А. полностью перепрофилирована в инфекционный стационар и начала прием пациентов в этом качестве с 27 апреля. fontanka.ru/2020/04/28/69231511/ Для них подготовлена 231 койка, установлен внешний санпропускник. Второй модуль еще монтируется.

С 27 апреля также начала прием пациентов с коронавирусом Мариинская больница. К 1 мая заполнены все 560 коек. Накануне первый госпитализированный с пневмонией умер. Ему диагностировали подозрение на COVID-19.

Оптимальный сценарий предполагал обустройство 12 больниц в Петербурге под прием пациентов с коронавирусом. В настоящее время уже 17 стационаров работают на COVID-19.

В Петербурге за сутки зарегистрированы 349 новых случаев заражения коронавирусом, официально подтверждены две смерти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

daisychain
Я только что кашлянул... Скорую мне, быстрее, а то не довезете!!! И ивл сразу забронируйте, а то напишу жалобу Скворцовой-Степановой.
Гость
Так может не надо всех подряд вести, или у нас столько тяжелых? Или Фонтанка, как обычно, рейтинг набирает?
amigo_UA
народ, бытро на прогулку идите , не отвлекайтесь. быстрее нагуляетесь быстрее и вас увезут. поторапливайтесь, пока места в больницах еще есть
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