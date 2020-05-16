Смольный проводит рейд в гипермаркетах «Максидом». Ретейлеру грозит штраф за пренебрежение масками и социальной дистанцией
Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга проводит рейд в сети строительных гипермаркетов «Максидом». Как рассказали в ведомстве 16 мая, поводом для проверки стали жалобы граждан. По их словам, магазины работают в нарушение установленных ограничений, тем самым провоцируя жителей нарушать режим самоизоляции.
Опасения подтвердились. «В ходе мероприятия было установлено, что в торговых комплексах, расположенных на Московском, Ленинском, Богатырском, Гражданском, Дунайском проспектах, на Выборгском шоссе, на улицах Тельмана и Передовиков без ограничений реализована розничная торговля непродовольственных товаров не из числа товаров первой необходимости», — сообщили в ККИ.
Также во всех девяти магазинах были выявлены другие нарушения режима повышенной готовности. Например, покупатели не соблюдали социальную дистанцию и находились в зале без средств защиты. «При этом сотрудники магазинов, не заботясь о безопасности работников и посетителей, не обращают внимания на несоблюдение ограничений», — отметили в комитете.
Напомним, согласно городскому постановлению №121, торговля, за исключением продуктовых магазинов и некоторых непродовольственных товаров, запрещена как минимум до 31 мая, при этом ретейлеры обязаны обеспечить между работником и посетителем дистанцию не менее 1,5 метра и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
За такое поведение «Максидом» раскритиковал и вице-губернатор Евгений Елин, который, впрочем, по информации «Фонтанки», не принимал участия в рейде, но получил информацию о нем в рамках оперативного штаба по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. «Если у нас нет намерения превратить город в сплошной лазарет, нам придётся соблюдать определённые правила. Соблюдение социальной дистанции — важнейшее из них. А чиновники для того и получают свою получку, чтобы обеспечить выполнение правил всеми одинаково. Надо вести себя по-честному!» — цитирует его слова пресс-служба ККИ.
После визита чиновников ряд гипермаркетов ограничил или приостановил торговую деятельность, рассказали в ККИ. Ведомство намерено привлечь компанию к ответственности.
При этом в самом «Максидоме» вины не признают. В компании «Фонтанке» сообщили, что не пускают посетителей в торговый зал без средств индивидуальной защиты и нанесли разметку, требующую соблюдения социальной дистанции. «Но мы не разделяем семьи, стоящие у кассы рядом с одной корзиной», — заявила Мария Евневич, совладелец «Максидома».
Что касается доступа покупателей к товарам, то, согласно распоряжению правительства РФ, компании, которые продают товары первой необходимости, могут продавать и другую продукцию. В ассортименте «Максидома» 2,5 тысяч товаров первой необходимости. Отказать покупателю в приобретении того, что лежит на полках, не позволяет ст. 426 ГК (публичный договор). «Иначе мы нарушим права потребителей, за что также предусмотрена административная ответственность», — отмечает Евневич.