«Минёры» вернулись. В Москве анонимки с угрозой взрыва получили роддома, больницы и метро

Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой взрыва. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.



«Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родильных домах», — заявил собеседник агентства.



Он уточнил, что пока проводится проверка, все объекты продолжают работу в штатном режиме.



Напомним, «минеры» сегодня уже потревожили и Петербург: были эвакуированы обе «Меги», открывшиеся вчера. Кроме того, накануне «минировали» и больницы, сообщения не подтвердились.

