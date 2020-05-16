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16.05.2020 14:53
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«Минёры» вернулись. В Москве анонимки с угрозой взрыва получили роддома, больницы и метро

Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой взрыва. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родильных домах», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что пока проводится проверка, все объекты продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, «минеры» сегодня уже потревожили и Петербург: были эвакуированы обе «Меги», открывшиеся вчера. Кроме того, накануне «минировали» и больницы, сообщения не подтвердились.

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Комментарии (1)

Pilat
Незалежная поэтапно выходит из карантина.
Первыми из карантина вышли службу без которых СБУ себя не мыслит.
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