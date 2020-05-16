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16.05.2020 14:04
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Уволенный сотрудник автобазы в Купчино устроил пожар над криминалистическим центром МВД

Выпивший житель Ленобласти наведался на бывшее рабочее место во Фрунзенском районе Петербурга и поджег имущество спецавтобазы. Пока на нем протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщает 16 мая региональное управление МВД, сообщение о пожаре в полицию попало около десяти часов вечера 15-го числа. 49-летний безработный мужчина из Гатчинского района Ленобласти зашел в помещение автобазы на Софийской улице, открыв дверь своим ключом. На третьем этаже пьяный экс-сотрудник сперва пытался сломать имущество, а потом его поджег. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предполагаемого поджигателя нашли и доставили в отдел, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. Вопрос об уголовном деле пока не решен.

По данным «Фонтанки», речь идет о ГУП «Специализированная автобаза № 2», на Софийской, дом 8, корпус 2. Там стоит техника, которая используется для уборки городских улиц. По данным навигационных сервисов, в этом же здании расположен один из филиалов экспертно-криминалистического центра ГУ МВД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Борис Пуля
Схватки с работодателями неизбежны. Работодатели - мрази, начальнички - скоты, подчиненные тоже не сдаются ! Всем удачи !
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