Уволенный сотрудник автобазы в Купчино устроил пожар над криминалистическим центром МВД

Выпивший житель Ленобласти наведался на бывшее рабочее место во Фрунзенском районе Петербурга и поджег имущество спецавтобазы. Пока на нем протокол за мелкое хулиганство.



Как сообщает 16 мая региональное управление МВД, сообщение о пожаре в полицию попало около десяти часов вечера 15-го числа. 49-летний безработный мужчина из Гатчинского района Ленобласти зашел в помещение автобазы на Софийской улице, открыв дверь своим ключом. На третьем этаже пьяный экс-сотрудник сперва пытался сломать имущество, а потом его поджег. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предполагаемого поджигателя нашли и доставили в отдел, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. Вопрос об уголовном деле пока не решен.

