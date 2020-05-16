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16.05.2020 11:36
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Из квартиры священника на Полюстровском вынесли деньги и золото

Живущий в Калининском районе Петербурга священнослужитель обратился в полицию с заявлением о краже из его квартиры. Пропала наличность и драгоценности.

Об этом 16 мая сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В полицию клирик обратился ближе к десяти часам вечера накануне, объяснив, что его обокрали. Дверь в его квартиру на третьем этаже на Полюстровском проспекте, дом 9, была повреждена, а внутри не хватало нажитого — 20 тысяч рублей и золота. Общий ущерб служитель церкви оценил в 44 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдения в здании нет, но вор оставил отпечатки пальцев и следы обуви.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

261409821
при нынешних ценах на золото 24т.р. - сперли золотые колечко и крестик?
мелочёвщики...
1st.spb
бог дал - бог взял. Зачем вора искать? ))
Павел Михайлов
остальное просто не нашли
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