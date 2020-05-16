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16.05.2020 11:47
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Сбербанк выходит с удаленки. Сотрудники финансового гиганта возвращаются в офисы

Сбербанк с понедельника, 18 мая, разрешит вернуться в центральный офис сотрудникам, которые во время «коронавирусных каникул» были переведены на удаленную работу, сообщает РБК 16 мая.

Вернутся не все. В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, рассказали изданию источники в кредитной организации.

Часть сотрудников Сбербанка говорят о «добровольно-принудительном» возвращении в офис. Другие собеседники издания утверждают, что речь идет о «поблажке» для тех, «кто засиделся дома». Официальный представитель Сбербанка назвал переход с удаленной работы в офис сугубо добровольным.

Второй по величине российский банк — ВТБ — не планирует возвращать в офис работающих в удаленном режиме сотрудников как минимум до 31 мая 2020 года.

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Комментарии (1)

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убогий банк, мне не нравится, обхожу его стороной, и вам советую.
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