Сбербанк выходит с удаленки. Сотрудники финансового гиганта возвращаются в офисы

Сбербанк с понедельника, 18 мая, разрешит вернуться в центральный офис сотрудникам, которые во время «коронавирусных каникул» были переведены на удаленную работу, сообщает РБК 16 мая.



Вернутся не все. В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, рассказали изданию источники в кредитной организации.



Часть сотрудников Сбербанка говорят о «добровольно-принудительном» возвращении в офис. Другие собеседники издания утверждают, что речь идет о «поблажке» для тех, «кто засиделся дома». Официальный представитель Сбербанка назвал переход с удаленной работы в офис сугубо добровольным.

