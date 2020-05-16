FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
16.05.2020 10:44
15
Печать

В Петербурге за последние сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. По России более 100 летальных исходов

За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» утром 16 мая.

Таким образом, общее количество умерших в Северной столице достигло 80 человек. Всего по России зафиксировано 119 летальных исходов за сутки.

При этом количество заболевших в целом по стране снижается, в основном за счет Москвы, где число зараженных 16 мая стало самым низким с 30 апреля. На фоне этого в столице растет смертность — накануне впервые с начала пандемии в столичных больницах умерли больше 70 человек с подтвержденным COVID-19.

Петербург, судя по количеству зараженных, эпидемию еще не поборол. Вторые сутки подряд в городе больше пятисот новых случаев коронавируса. Всего в мире более 4,5 млн случаев и 307 тысяч смертей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (15)

ussr_5e4d4b41561db
при уровне медицины "дно" и качество лечения соответствующее и кол-во трупов тоже.... вместо того, чтобы 20 лет ничего не делать, обнулённый царёк мог бы строить высококлассные больницы, развивать науку, а не храмы, мог бы сделать престижной профессию врача с нормальными выплатами... мог бы... но не сделал... так что за все трупы вина на 1 человеке... который за 20 лет своего мракобесия ничего не сделал для страны... врачи делают всё возможное из того, что у них есть, а у них почти ничего нет... как не посмотришь репортажи - у этих закончилось одно, у других другое, у третьих третье... и в условиях отсутствия чего-либо и низких зарплат они делают всё возможное, чтобы спасти людей, и не дать им стать овощами на грядке под названием кладбище...
daisychain
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То "носите маску" говорят.

Еще я слышал, что 99% умерших при жизни ели огурцы. Предлагаю запретить огурцы.
Mozg
Что-то где-то растёт, где-то карантин отменяют.....

А в Петербурге как была смертность одна из самых ницких по России и в мире, так и остаётся- в пределах 0,8% от заразившихся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний