В Петербурге за последние сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. По России более 100 летальных исходов
За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» утром 16 мая.
Таким образом, общее количество умерших в Северной столице достигло 80 человек. Всего по России зафиксировано 119 летальных исходов за сутки.
При этом количество заболевших в целом по стране снижается, в основном за счет Москвы, где число зараженных 16 мая стало самым низким с 30 апреля. На фоне этого в столице растет смертность — накануне впервые с начала пандемии в столичных больницах умерли больше 70 человек с подтвержденным COVID-19.
Петербург, судя по количеству зараженных, эпидемию еще не поборол. Вторые сутки подряд в городе больше пятисот новых случаев коронавируса. Всего в мире более 4,5 млн случаев и 307 тысяч смертей.