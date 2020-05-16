В Петербурге за последние сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. По России более 100 летальных исходов

За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть еще шести человек от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» утром 16 мая.



Таким образом, общее количество умерших в Северной столице достигло 80 человек. Всего по России зафиксировано 119 летальных исходов за сутки.



При этом количество заболевших в целом по стране снижается, в основном за счет Москвы, где число зараженных 16 мая стало самым низким с 30 апреля. На фоне этого в столице растет смертность — накануне впервые с начала пандемии в столичных больницах умерли больше 70 человек с подтвержденным COVID-19.

