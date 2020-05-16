Петербург второй день подряд ставит рекорды по приросту заразившихся коронавирусом. 525 случаев за сутки
За последние сутки в Петербурге выявлены 525 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 16 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Напомним, накануне заболевших стало больше на 541 человека. Всего по России за сутки зафиксировали 9200 новых случаев заражения в 83 регионах. Из них
За сутки по стране зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 4940 человек.
Общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом в России достигло 272 043 человек.