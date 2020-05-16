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16.05.2020 10:39
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Петербург второй день подряд ставит рекорды по приросту заразившихся коронавирусом. 525 случаев за сутки

За последние сутки в Петербурге выявлены 525 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 16 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Напомним, накануне заболевших стало больше на 541 человека. Всего по России за сутки зафиксировали 9200 новых случаев заражения в 83 регионах. Из них 44,8 % не имели клинических проявлений болезни. Больше всего случаев опять обнаружили в Москве — 3505. На втором месте — Московская область с 937. На третьем месте по этому показателю Санкт-Петербург.

За сутки по стране зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 4940 человек.

Общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом в России достигло 272 043 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (62)

Философ (не тролль)
Вот карта- https://coronavirus-control.ru/spb-cases/
Видна зависимость распространения по районам. Выводы делать не буду.
Да, статистика вешь лукавая, но общую тенденцию отображает, особенно по другим странам.
Mozg
Искать виноватых- это к ковидофобам.

Можно ещё вирус в угол поставить....
ШурикНаДому
Как всегда - виновата статистика, понаехавшие, врачи, все кто угодно.
Кроме тех кто не соблюдает карантин.
Это ж в высшей степени разумно, не правда ли?
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