В Москве число умерших от коронавируса за сутки впервые превысило 70 человек
«Антирекорд» по количеству новых смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Москве. Информация об этом 15 мая появилась в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Согласно данным оперштаба, скончались 74 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Москва продолжает занимать первую сточку среди российских городов и регионов по числу новых случаев заболевания коронавирусом. За ней следуют Московская область и Петербург.