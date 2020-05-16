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16.05.2020 00:26
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В Москве число умерших от коронавируса за сутки впервые превысило 70 человек

«Антирекорд» по количеству новых смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Москве. Информация об этом 15 мая появилась в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Согласно данным оперштаба, скончались 74 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

Москва продолжает занимать первую сточку среди российских городов и регионов по числу новых случаев заболевания коронавирусом. За ней следуют Московская область и Петербург.

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Комментарии (2)

Nafanka
"Москва продолжает занимать первую сточку среди российских городов"

Всё таки, что вы там все курите, ФЪ?! Просто интересно! Какую СТОЧКУ?! среди российских городов?! Эту новость правите ужО второй раз - сначала заголовок был просто БОМБИЧЕСКИЙ - смысл просто ускользал, теперь в самой статье! Это просто уровень сельской многотиражки! )))
Nafanka
"В число умерших от коронавируса за сутки впервые превысило 70 человек"

Алё, гараж! ФЪ! Хватит позорить город своей безграмотностью и косноязычием! Скажите лучше читателям, что вы там курите такое забористое, что потом такие заголовки выдаёте, как, впрочем, и перлы в новостях?! )))
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