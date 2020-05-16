Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН: Выход из самоизоляции приведет к фобиям, но они помогут пережить пандемию

После отмены режима самоизоляции многим россиянам может потребоваться психологическая помощь «для возвращения к нормальной жизни». Об этом 16 мая ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.



«После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет. Этот страх — определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. Если это не будет получаться самостоятельно, надо прибегать к помощи психолога или психотерапевта, вплоть до медикаментозного лечения. Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — подчеркнул Бубеев.

