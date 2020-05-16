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16.05.2020 10:27
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Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН: Выход из самоизоляции приведет к фобиям, но они помогут пережить пандемию

После отмены режима самоизоляции многим россиянам может потребоваться психологическая помощь «для возвращения к нормальной жизни». Об этом 16 мая ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

«После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет. Этот страх — определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. Если это не будет получаться самостоятельно, надо прибегать к помощи психолога или психотерапевта, вплоть до медикаментозного лечения. Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — подчеркнул Бубеев.

Правда, он добавил, что, возможно, такие фобии и помогут пережить пандемию.

«Судя по опыту других стран, можно уже понять, что скорого окончания пандемии не будет. Новые волны коронавирусной инфекции возможны. Навыки социального дистанцирования и санитарии, безусловно, еще потребуются. Так что это в известной мере хорошо, что люди не вернутся сразу к старым привычкам», — уточнил замдиректора ИМБП РАН.

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Комментарии (4)

guess
Еще один сказочный, что они там употребляют? Никто ничего не боится в этой стране. Нет паники, нет никаких фобий. Единственное, что нужно боятся - это идиотов, которые каким-то образом пролезают в верха и выдают оттуда сказочные умозаключения, рекомендации, постановления. Это самое страшное в нашей стране.
260802031
Некоторым, по-моему, вообще лучше не говорить, что изоляция закончилась. Пусть сидят и дальше.
Татьяна Иванова
Помощь психологов, конечно, платная. За отказ от помощи психологов- штраф.!
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