Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН: Выход из самоизоляции приведет к фобиям, но они помогут пережить пандемию
После отмены режима самоизоляции многим россиянам может потребоваться психологическая помощь «для возвращения к нормальной жизни». Об этом 16 мая ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.
«После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет. Этот страх — определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. Если это не будет получаться самостоятельно, надо прибегать к помощи психолога или психотерапевта, вплоть до медикаментозного лечения. Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — подчеркнул Бубеев.
Правда, он добавил, что, возможно, такие фобии и помогут пережить пандемию.
«Судя по опыту других стран, можно уже понять, что скорого окончания пандемии не будет. Новые волны коронавирусной инфекции возможны. Навыки социального дистанцирования и санитарии, безусловно, еще потребуются. Так что это в известной мере хорошо, что люди не вернутся сразу к старым привычкам», — уточнил замдиректора ИМБП РАН.