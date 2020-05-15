Путин поручил списать налоги за II квартал малому бизнесу и НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях экономики, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля вечером 15 мая.

«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 г. налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», — говорится в документе.

