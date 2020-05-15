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15.05.2020 21:32
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Пробка на севере Петербурга образовалось после столкновения четырех машин. Медицинская помощь понадобилась даме

Подробности аварии в Выборгском районе, о которой ранее сообщали читатели «Фонтанки», вечером 15 мая приводит отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в районе 110-го километра КАД, съезд Руставели и Культуры, произошло столкновение четырех машин. В результате дорожного происшествия пострадала женщина, она получила травмы средней степени тяжести. Другие подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

При этом свидетели происшествия насчитали пять автомобилей, столкнувшихся у съезда с кольцевой автодорогой. По их словам, одна из них была грузовая. Наличие на месте происшествия пожарных машин и машин скорой помощи навело очевидцев на мысль, что в аварии могли пострадать люди. ДТП собрало длинную пробку на проспекте Культуры и нескольких соседних с ним улицах.

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