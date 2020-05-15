ДТП с участием нескольких машин замедлило движение транспорта около кольцевой автодороги в Выборгском районе Петербурга. Свидетели происшествия говорят о пострадавших.



Как сообщили читатели «Фонтанки» вечером 15 мая, авария произошла у съезда с КАД на проспект Культуры. Среди ее участников очевидцы насчитали пять автомобилей, один из которых - грузовой. По их данным, могут быть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

