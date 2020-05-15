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15.05.2020 20:44
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Авария у съезда с КАД на севере Петербурга собрала длинную пробку. Очевидцы говорят о пострадавших

ДТП с участием нескольких машин замедлило движение транспорта около кольцевой автодороги в Выборгском районе Петербурга. Свидетели происшествия говорят о пострадавших.

Как сообщили читатели «Фонтанки» вечером 15 мая, авария произошла у съезда с КАД на проспект Культуры. Среди ее участников очевидцы насчитали пять автомобилей, один из которых - грузовой. По их данным, могут быть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», в результате ДТП в районе съезда с КАД на проспект Культуры образовался транспортный затор, длина которого составляет более двух километров. Также частично обездвижены соседние с магистралью 1-й Верхний переулок и Придорожная аллея.

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