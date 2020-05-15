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15.05.2020 21:26
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Банк России заметил снижение оттока капиталов из страны

Чистый отток капитала из России в январе-апреле 2020 года снизился на 13,41% в годовом выражении — до $23,9 млрд, говорится в сообщении ЦБ РФ, обнародованного 15 мая.

В январе-апреле 2019 года чистый отток капитала из России составил 27,6 млрд долларов следует из материалов Банка России.

«В отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами», – отмечает Банк России.

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Комментарии (4)

260965961
Утекать нечему(((
Modest_5e4ce41f7533b
"В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу..."
alexpv
"все уже украдено до нас"(С)
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