Банк России заметил снижение оттока капиталов из страны

Чистый отток капитала из России в январе-апреле 2020 года снизился на 13,41% в годовом выражении — до $23,9 млрд, говорится в сообщении ЦБ РФ, обнародованного 15 мая.



В январе-апреле 2019 года чистый отток капитала из России составил 27,6 млрд долларов следует из материалов Банка России.



«В отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами», – отмечает Банк России.

