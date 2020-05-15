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15.05.2020 20:15
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Во Флориде разбился истребитель F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor потерпел крушение 15 мая во Флориде, США, пилот жив.

Самолёт разбился в 9:15 (16:15 мск) недалеко от базы ВВС США «Эглин», сообщает USA Today со ссылкой на командование базы.

Пилот сумел вовремя катапультироваться, пилот находится в стабильном состоянии - его подобрали и госпитализировали сразу после происшествия.

Как уточняют военные, это был тренировочный полёт. По факту происшествия будет проведено расследование.

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Комментарии (5)

vft
у них это бывает. у нас - повод поскакать убогим.
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