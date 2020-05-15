Во Флориде разбился истребитель F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor потерпел крушение 15 мая во Флориде, США, пилот жив.
Possibly the location of the F-22 crash this morning near Eglin? I know a lot of fires in the area lately, but this seems to match up with the time of the crash. pic.twitter.com/TOdFm08U43— Matt Reagan (@MattReaganWX) May 15, 2020
Самолёт разбился в 9:15 (16:15 мск) недалеко от базы ВВС США «Эглин», сообщает USA Today со ссылкой на командование базы.
Пилот сумел вовремя катапультироваться, пилот находится в стабильном состоянии - его подобрали и госпитализировали сразу после происшествия.
Как уточняют военные, это был тренировочный полёт. По факту происшествия будет проведено расследование.