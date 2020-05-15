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15.05.2020 18:10
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В петербургских ПНИ, домах престарелых и детских интернатах 450 человек заболели коронавирусом

В стационарах социальных учреждений Петербурга подтверждено 450 случаев коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике Смольного 15 мая.

Речь идёт о подведомственных комитету учреждениях, среди которых ПНИ, дома престарелых, а также интернаты для детей с особенностями. Заболевших в состоянии средней тяжести госпитализируют в больницы, тех, у кого болезнь протекает в лёгкой форме, оставляют в обсервации в учреждении. Зафиксировано 26 случаев выздоровления.

Как рассказал врач из «Ленэкспо» Дмитрий Бабичев, временный госпиталь на Васильевском острове, в том числе, принимает и пациентов из ПНИ. По мнению директора по внешним связям петербургской благотворительной организации «Перспективы» Светланы Мамоновой, это не лучшее решение, так как площадка «Ленэкспо» не приспособлена для людей с особенностями.

«Понятно, что если туда попадают люди с поведенческими и психическими нарушениями, то довольно сложно всем, — отмечает она. — Я против того, чтобы людей из психоневрологических интернатов лечили в гетто, мы говорим, о том, что они должны получать те же услуги, того же качества, в тех же условиях, что и все остальные люди. Но в тех условиях, в которых сейчас развёрнут этот госпиталь «Ленэкспо», людям, имеющим психологические проблемы, в этой скученности особенно тяжело».

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у проживающих в ПНИ №10.

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Комментарии (3)

mayor1976
Вирус никого не щадит, а точнее медицина, которая выкачивает из ОМС на одного больного 200 тонн, пролечившая его зелёнкой и максимум ИВЛ загорающимся. Так что очень выгодны такие пациенты и такие тесты!
Mozg
Так вот кем заполнят бараки в Ленэкспо
ugaton
Откуда он там, или от кого он (вирус) там? Скорее всего от врачей, или обслуживающего персонала (это же сфера услуг), вот и услужили... да ещё и за Ваш счёт -капитализм мать Вашу.
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