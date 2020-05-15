В петербургских ПНИ, домах престарелых и детских интернатах 450 человек заболели коронавирусом

В стационарах социальных учреждений Петербурга подтверждено 450 случаев коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике Смольного 15 мая.

Речь идёт о подведомственных комитету учреждениях, среди которых ПНИ, дома престарелых, а также интернаты для детей с особенностями. Заболевших в состоянии средней тяжести госпитализируют в больницы, тех, у кого болезнь протекает в лёгкой форме, оставляют в обсервации в учреждении. Зафиксировано 26 случаев выздоровления.

Как рассказал врач из «Ленэкспо» Дмитрий Бабичев, временный госпиталь на Васильевском острове, в том числе, принимает и пациентов из ПНИ. По мнению директора по внешним связям петербургской благотворительной организации «Перспективы» Светланы Мамоновой, это не лучшее решение, так как площадка «Ленэкспо» не приспособлена для людей с особенностями.