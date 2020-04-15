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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 18:30
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В петербургском психоневрологическом интернате на тысячу мест нашли коронавирус. В ПНИ введён карантин

Петербургский психоневрологический интернат № 10 закрылся на карантин из-за подтверждённого случая коронавируса у проживающего. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по соцполитике Смольного 15 апреля.

COVID-19 диагностировали среди проживающих, которые недавно вернулись с лечения по другим заболеваниям. На сайте ПНИ № 10 сообщается, что в учреждении введён карантин с 10 апреля. На стационарном постоянном обслуживании в интернате находятся 1030 человек.

Ранее о том, что коронавирус «занесен в один из психоневрологических интернатов», рассказал губернатор Александр Беглов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

VF812
Бедные - и больные, и врачи.
260786601
Звонил.., отвечаю.., вирус=деньги=украли=в масках...
Djnyana
Психам бы я простил этот коронавирус, ибо вирус гуляет своей дорогой, а мы, психи.. - совершенно по другой дороге идём..)
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