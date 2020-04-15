В петербургском психоневрологическом интернате на тысячу мест нашли коронавирус. В ПНИ введён карантин

Петербургский психоневрологический интернат № 10 закрылся на карантин из-за подтверждённого случая коронавируса у проживающего. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по соцполитике Смольного 15 апреля.



COVID-19 диагностировали среди проживающих, которые недавно вернулись с лечения по другим заболеваниям. На сайте ПНИ № 10 сообщается, что в учреждении введён карантин с 10 апреля. На стационарном постоянном обслуживании в интернате находятся 1030 человек.



Ранее о том, что коронавирус «занесен в один из психоневрологических интернатов», рассказал губернатор Александр Беглов.

