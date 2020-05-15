Загитова вошла в состав сборной России, хотя она так и не объявила о возобновлении карьеры
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав кандидатов в сборные команды страны. Как сообщили на официальном сайте организации в пятницу, 15 мая, в состав женской сборной России также вошла олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, ранее заявившая о приостановке карьеры.
Также в список вошли: Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. В резерве - Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына.
Мужская команда: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин. В резервном составе - Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов.
Парное катание: Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов. В резерве – серебряные призеры финала Кубка России Ясмина Кадырова/ Иван Бальченко.
Танцы на льду: Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/ Андрей Багин, Виктория Синицина/ Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/ Иван Букин, Софья Шевченко/ Игорь Еременко. В резервном составе: Ксения Конкина/Павел Дрозд, Елизавета Худайбердива/ Егор Базин и Анастасия Шпилевая/ Григорий Смирнов.
Ранее произошел главный трансфер года в российском фигурном катании. Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Из-за этого в соцсетях между участниками процесса разгорелась большая дискуссия.
Сама Трусова только спустя 11 дней решилась на какие-то комментарии по этой теме. Не всех болельщиков удовлетворили ее ответы.