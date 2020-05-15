Загитова вошла в состав сборной России, хотя она так и не объявила о возобновлении карьеры

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав кандидатов в сборные команды страны. Как сообщили на официальном сайте организации в пятницу, 15 мая, в состав женской сборной России также вошла олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, ранее заявившая о приостановке карьеры.



Также в список вошли: Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. В резерве - Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына.

Мужская команда: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин. В резервном составе - Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов.