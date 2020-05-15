Фонд «Перспектива» получил более двухсот масок от партии «Яблоко»

Более двухсот медицинских масок от петербургского отделения партии «Яблоко» получил фонд «Перспектива», который работает с тяжелыми инвалидами, находящимися в обсерваторе. Об этом 15 мая «Фонтанке» сообщил депутат и лидер фракции в городском ЗакСе Борис Вишневский.
Всего, начиная с седьмого апреля, отделение собрало 1,73 млн рублей. На них были закуплены и переданы медикам свыше 10,6 тысячи медицинских масок, 6,7 тысячи пар медицинских перчаток, 189 защитных очков, 200 респираторов, 1,6 тысячи высоких бахил, 900 одноразовых халатов, сто многоразовых масок, 480 защитных комбинезонов «Тайвек» и 400 пар высоких бахил той же марки.
Перечисленные средства индивидуальной защиты отправились в Покровскую и Мариинскую больницы, больницу Святого Георгия, СПбГМУ имени Мечникова, СПбГМУ имени Павлова, больницу РАН, госпиталь ветеранов войны, больницы системы ФСИН, городской центр онкологии в Песочном, родильный дом №16, а также в социальные учреждения, в том числе, детский хоспис в Токсово, детский дом-интернат №4, ПНИ №3 и другие.
Инициативу яблочников поддержали поэт Александр Городницкий, писатель Лев Лурье, президент Клуба путешествий Михаил Кожухов, а также Арт-центр Олега Гаркуши.
Сбор средств продолжается, подробнее — в Telegram-канале «ВишНевскоеВремя».
О помощи медикам в связи с пандемией коронавируса также сообщили в региональном отделении «Единой России». Активисты петербургского волонтерского центра партии передали более 2,5 тысячи продуктовых наборов, в которые входят чай, кофе, конфеты, печенье, сушки, шоколад, и 15 тысяч медицинских масок в больницы города в рамках акции #СпасибоВрачам.