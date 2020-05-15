Фонд «Перспектива» получил более двухсот масок от партии «Яблоко»

Более двухсот медицинских масок от петербургского отделения партии «Яблоко» получил фонд «Перспектива», который работает с тяжелыми инвалидами, находящимися в обсерваторе. Об этом 15 мая «Фонтанке» сообщил депутат и лидер фракции в городском ЗакСе Борис Вишневский.

Всего, начиная с седьмого апреля, отделение собрало 1,73 млн рублей. На них были закуплены и переданы медикам свыше 10,6 тысячи медицинских масок, 6,7 тысячи пар медицинских перчаток, 189 защитных очков, 200 респираторов, 1,6 тысячи высоких бахил, 900 одноразовых халатов, сто многоразовых масок, 480 защитных комбинезонов «Тайвек» и 400 пар высоких бахил той же марки.