Скворцова: Прирост числа заразившихся коронавирусом в России стабилизируется, уменьшается количество госпитализаций

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции 15 мая рассказала о позитивном тренде в развитии ситуации с коронавирусом в России.

«В настоящее время ситуация по приросту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией является относительно стабильной. Потому что в течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицирования составляет около 10,5 тыс. с некоторыми колебаниями», — сказала Скворцова.



Также руководитель агентства отметила, что «уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией». Но при этом нужно принимать во внимание, что «очень высока доля асимптомных случаев».