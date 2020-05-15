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15.05.2020 16:14
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Скворцова: Прирост числа заразившихся коронавирусом в России стабилизируется, уменьшается количество госпитализаций

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции 15 мая рассказала о позитивном тренде в развитии ситуации с коронавирусом в России.

«В настоящее время ситуация по приросту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией является относительно стабильной. Потому что в течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицирования составляет около 10,5 тыс. с некоторыми колебаниями», — сказала Скворцова.

Также руководитель агентства отметила, что «уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией». Но при этом нужно принимать во внимание, что «очень высока доля асимптомных случаев».

Напомним, в Петербурге за последние сутки прирост заражений превысил 500 человек, общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 выросло почти до 9500. С начала пандемии жертвами COVID-19, по данным оперштаба, стали 74 человека. На всей территории России выявлено 262,8 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 2418 человек.

Ранее о «вероятной» стабилизации заявили в Роспотребнадзоре, но ослабить все режимы одномоментно невозможно.

О событиях пандемии в мире, России и Петербурге читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Skazochny
Вероника Дятлова, вы тогда и графики на своих сайтах откорректируйте под ваши заявления, а то пованивает балабольством....
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