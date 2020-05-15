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15.05.2020 15:40
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Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется

Оценку эпидемиологической ситуации в стране в рамках совещания с участием президента России Владимира Путина дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова 15 мая приводит ТАСС.

«Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, вы об этом уже неоднократно говорили. У нас впереди еще лето и дальше осень. А дальше — грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция. Поэтому совершенно безусловно: то, что сегодня представлено, будет обязательно востребовано для сохранения здоровья населения Российской Федерации, наших граждан», — заявила Попова.

Ранее в рамках встречи с главой государства министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об открытии еще восьми медицинских центров для лечения коронавирусных больных, которые возводило его ведомство. Среди них есть медцентр в Пушкине.

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Комментарии (6)

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