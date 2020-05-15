Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 15 мая

Азиатский банк развития оценил возможные потери мировой экономики от коронавируса. По худшим прогнозам, ущерб может составить почти 9 триллионов долларов. Это если ограничения будут действовать в течение полугода. Согласно более оптимистичному сценарию, потери можно сократить до 5,8 триллиона. Это эквивалентно 6,4–9,7 % мирового ВВП.

По прогнозу банка, сильнее всего достанется странам, экономика которых зависит от туризма и экспорта сырья, а также тем регионам, где на вспышку заболеваемости отреагировали строгими ограничениями.