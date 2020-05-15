Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 15 мая
Петербург перешагнул суточный порог в полтысячи заболевших, в России от коронавируса умерли ещё 113 человек, есть подозрение на первый случай повторного заражения. «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией в режиме онлайн.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК о смертности от COVID-19: «Насчет статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей, и играть жизнями возмутительно».
Судя по индексу самоизоляции, в Петербурге обычный рабочий день. «Яндекс» ставит городу 1,8 балла, отмечая, что к полудню в «докоронавирусную» пятницу на улицах активность была всего на 0,1 балла повыше.
Азиатский банк развития оценил возможные потери мировой экономики от коронавируса. По худшим прогнозам, ущерб может составить почти 9 триллионов долларов. Это если ограничения будут действовать в течение полугода. Согласно более оптимистичному сценарию, потери можно сократить до 5,8 триллиона. Это эквивалентно
По прогнозу банка, сильнее всего достанется странам, экономика которых зависит от туризма и экспорта сырья, а также тем регионам, где на вспышку заболеваемости отреагировали строгими ограничениями.
Врач из «Ленэкспо» рассказал «Фонтанке», в каких условиях работают медики и можно ли законно отказаться от госпитализации во временный госпиталь на Васильевском острове. Не тюрьма, а просто очень хорошо охраняемая больница.
Михаил Мишустин лечится от коронавируса и проводит совещание по социально-экономическим вопросам. Поручил создать на сайте «Госуслуг» раздел для приёма жалоб медицинских работников, «чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении».
Сайту едва хватает мощности справиться с наплывом желающих оформить детские пособия, которые 11 мая пообещал Владимир Путин. Проблему попытались решить созданием специального раздела, но помогло это ненадолго. Мишустин заявил, что уже подано порядка 5 млн обращений за выплатой в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
15 мая возобновили работу «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Можно купить одежду и даже поесть в кафе. Вернее, рядом. И стоя. Дресс-код — защитная маска, но охранники не зверствуют. Больше фото здесь.
В Петербурге лечение плазмой испытали на себе трое пациентов, двое из них — врачи. В комитете по здравоохранению сообщили, что положительную динамику отметили у каждого. При этом одного из них перевели из реанимации в обычную палату на третий день после переливания, а 14 мая выписали из больницы.
Федеральное медико-биологическое агентство раскрыло результаты первых исследований переливания пациентам плазмы уже переболевших COVID-19. Они не обнадёживают.
Из 20 пациентов клинический эффект проявился у восьмерых. Все они были в тяжёлом состоянии. Для больных в крайне тяжёлом состоянии метод оказался неэффективен.
«Несмотря на многообещающие результаты, выздоравливающая плазма еще не доказала свою безопасность и эффективность в качестве лечения COVID-19», — констатировали в ФМБА.
Петербургский метрополитен накануне предупредил, что жетон — теперь не гарантия прохода в метро. Пассажиры без масок и перчаток рискуют не пройти дальше автоматов с СИЗ. Убеждать следовать губернаторскому постановлению пообещали вежливо, но сорвались.
Досталось ковид-диссиденту на «Нарвской». Прорываясь в метро, он ударил контролёра, а потом получил сам. Полиция показала, как строптивого пассажира выволакивали со станции.
В России заподозрили первый случай повторного заболевания COVID-19. В Бурятии пациентку с коронавирусом выписали после двух отрицательных тестов, чтобы через 16 дней снова забрать в больницу. У женщины проявились симптомы ОРВИ, тест показал ковид.
В республике на сегодняшний день 824 заразившихся, шесть смертей и 277 выздоровевших.
Московский оперштаб показывает, как меняется динамика заболевших и выздоровевших в столице. На нижнем графике видно, что число новых случаев вышло на подобие плато. Правда, только последние три дня.
С начала пандемии по стране зафиксировано 2 418 летальных исходов, 113 из них — за последние сутки. В Петербурге статистику умерших пополнили ещё пять человек. Всего в городе официально подтвердили 74 смерти от COVID-19.
Общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом в России достигло 262 843 человек. В Петербурге — 9 486.
Лидирует по числу выявленных случаев коронавируса Москва. Там обнаружили 4 748 заболевших. На втором месте Московская область — 945 случаев.
За последние сутки в Петербурге выявили 541 новый случай заражения коронавирусом. Такого прироста в городе ещё не было. По России — 10 598 заболевших.