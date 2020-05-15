«Изящный выход из ситуации». Реаниматолога Покровской больницы признали пострадавшим от COVID-19 и выплатят 300 тысяч рублей
В Петербурге анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, ставший лицом сопротивления чиновникам здравоохранения, признан пострадавшим от новой коронавирусной инфекции COVID-19. К такому решению пришла рабочая комиссия медучреждения. В качестве компенсации за заражение на рабочем месте ему выплатят 300 тысяч рублей.
«Да, признали. Заочно. Документы курьерской доставкой отправились в соцзащиту», — подтвердил «Фонтанке» информацию Саяпин 15 мая.
По его словам, в акте расследования в качестве источника заражения указан пациент, который прибыл в медучреждение до начала официального приема больных с коронавирусом.
«Изящный выход из ситуации», — прокомментировал ситуацию Саяпин.
В прошлом месяце Сергей Саяпин почувствовал недомогание и был госпитализирован. В медучреждении ему поставили диагноз COVID-19. По мнению реаниматолога, он мог заразиться коронавирусом от инфицированного пациента, о поступлении которого администрация Покровской больницы не предупредила персонал.
Саяпин стал одним из тех, кто публично обвинил функционеров петербургского комздрава в безалаберности. Ответственность за то, что столкнулся с болезнью в двух ипостасях — врача и пациента, — он возлагает на главврача Покровской больницы. Даже после перепрофилирования под «коронавирусных» больных средства индивидуальной защиты сотрудники медучреждения доставали своими силами. Маска, как полагает медик, помогла ему снизить дозу вирусной нагрузки и, возможно, сохранила жизнь.