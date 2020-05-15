«Изящный выход из ситуации». Реаниматолога Покровской больницы признали пострадавшим от COVID-19 и выплатят 300 тысяч рублей

В Петербурге анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, ставший лицом сопротивления чиновникам здравоохранения, признан пострадавшим от новой коронавирусной инфекции COVID-19. К такому решению пришла рабочая комиссия медучреждения. В качестве компенсации за заражение на рабочем месте ему выплатят 300 тысяч рублей.



«Да, признали. Заочно. Документы курьерской доставкой отправились в соцзащиту», — подтвердил «Фонтанке» информацию Саяпин 15 мая.

По его словам, в акте расследования в качестве источника заражения указан пациент, который прибыл в медучреждение до начала официального приема больных с коронавирусом.