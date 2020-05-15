«Роснефть» полностью прекратила работу в Венесуэле

«Роснефть» покинула Венесуэлу. Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте.

Отмечается, что объявленная 28 марта сделка была целиком закрыта в минувшем апреле, «прекращено участие компании во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях».