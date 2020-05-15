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15.05.2020 11:50
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«Роснефть» полностью прекратила работу в Венесуэле

«Роснефть» покинула Венесуэлу. Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте.

Отмечается, что объявленная 28 марта сделка была целиком закрыта в минувшем апреле, «прекращено участие компании во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях».

В конце марта корпорация приняла решение полностью избавиться от активов в Венесуэле и продала их компании со 100-процентным российским капиталом, получив взамен пакет 9,6 % собственных акций. Сделку подтвердили в правительстве.

Одновременно с этим Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть», уставной капитал которой 322 млрд 752,01 млн рублей.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Интересно, Ивановичу 2-й или 1-й степени дадут орден "За заслуги перед кооперативом "Озеро""?
kоt-idiot
Ну чо, топливо опять в стране терпилии будет дорожать. Впрочем ничего нового.
Старший Плиний
Сечин красавец! Повесил все убытки на государство, получил огромную премию и продление контракта.
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