Венесуэльские активы «Роснефти» купило российское правительство

«Роснефть» продает все свои активы в Венесуэле. Покупает их компания со 100-процентным российским капиталом.
Сообщение компании было распространено 28 марта. В нем говорится, что в обмен на активы Роснефть получит пакет собственных акций на 9,6%. Речь идет о прекращении участие компании во всех проектах, «включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях».
В российском правительстве подтвердили сделку.