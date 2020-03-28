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28.03.2020 20:59
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Венесуэльские активы «Роснефти» купило российское правительство

«Роснефть» продает все свои активы в Венесуэле. Покупает их компания со 100-процентным российским капиталом.

Сообщение компании было распространено 28 марта. В нем говорится, что в обмен на активы Роснефть получит пакет собственных акций на 9,6%. Речь идет о прекращении участие компании во всех проектах, «включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях».

В российском правительстве подтвердили сделку.

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Комментарии (8)

daisychain
Совсем скоро российский рубль станет таким же крепким и стабильным, как венесуэльский боливар. Ура, товарищи! Просьба отнестись с пониманием и ликованием!
260758731
Сейчас основным акционером «Роснефти» (50% плюс одна акция) является «Роснефтегаз», на 100% принадлежащий государству. Ещё 19,75% акций принадлежит британской BP, 18,93% — катарской QH Oil Investments LLC, одна акция — государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении или американские депозитарные расписки, находящиеся JP Morgan Chase Bank. В свою очередь учредителем АО "Роснефтегаз" является ОАО "ВО "Технопромэкспорт", а его хозяином Минэкономразвития России, которое в свою очередь принадлежит Правительству РФ. То есть купили у себя самих. Ловко.
Nemcoff
Вот настоящая помощь предпринимательству по путински. Интересна цена вопроса и какой будет новый налог, чтобы компенсировать затраты на эту помощь.
Ещё газовики тоже вроде без денег сидят. Надо скинуться
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