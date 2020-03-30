В день покупки венесуэльских активов «Роснефти» появилась компания с уставным капиталом более 300 млрд рублей. Ее мог возглавить соратник Сечина по Анголе
Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» в день покупки активов «Роснефти» в Венесуэле. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет 30 марта «Интерфакс».
Уставной капитал новой компании составляет 322 млрд 752,01 млн рублей. «Росзарубежнефть» зарегистрирована в Москве 28 марта — именно в этот день стало известно о продаже всех активов «Роснефти» в Венесуэле. Покупатель не назывался, хотя уточнялось, что приобретает активы госкомпания со стопроцентным госучастием. Причем расплатились с «Роснефтью» 9,6% ее собственных акций. По оценке «Интерфакса», если предположить, что в «Росзарубежнефти» в итоге собрались венесуэльские активы «Роснефти», то одну акцию госкомпании при сделке оценили в 317 рублей (на закрытии торгов Московской биржи 28 марта она стоила 302,8 руб.).
Гендиректором новой компании стал Николай Александрович Рыбчук. Его полный тезка является членом Совета ветеранов Анголы, он был военным атташе и представителем ФСВТС России в этой стране. Напомним, с Анголой прошлое связывает и главу «Роснефти» Игоря Сечина. Он там работал старшим переводчиком в группе советников Военно-морского флота в 1985 году.