В день покупки венесуэльских активов «Роснефти» появилась компания с уставным капиталом более 300 млрд рублей. Ее мог возглавить соратник Сечина по Анголе

Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» в день покупки активов «Роснефти» в Венесуэле. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет 30 марта «Интерфакс».



Уставной капитал новой компании составляет 322 млрд 752,01 млн рублей. «Росзарубежнефть» зарегистрирована в Москве 28 марта — именно в этот день стало известно о продаже всех активов «Роснефти» в Венесуэле. Покупатель не назывался, хотя уточнялось, что приобретает активы госкомпания со стопроцентным госучастием. Причем расплатились с «Роснефтью» 9,6% ее собственных акций. По оценке «Интерфакса», если предположить, что в «Росзарубежнефти» в итоге собрались венесуэльские активы «Роснефти», то одну акцию госкомпании при сделке оценили в 317 рублей (на закрытии торгов Московской биржи 28 марта она стоила 302,8 руб.).

