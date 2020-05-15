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15.05.2020 08:23
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Граждане Украины и Казахстана просят посольство РФ помочь выехать из США

Вывозным авиарейсом 15 мая из Нью-Йорка в Москву вылетели 369 человек из 24 регионов Российской Федерации. Среди них 10 школьников и 40 человек из так называемого «гуманитарного списка», сформированного дипломатами Посольства России с США: пожилые люди, инвалиды, россияне, проходившие в США лечение и реабилитацию, а также находящиеся в сложной жизненной ситуации. Об этом рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице ведомства в Facebook.

«Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас», — отметил Антонова. По его словам, решить многие проблемы без спешки позволило заблаговременное информирование о формировании рейса, россияне же успели вовремя добраться до аэропорта.

«Предстоит сделать ещё многое», — рассказал дипломат. В США остаются школьники, ведомство поддерживает постоянный контакт с их родителями. Поступает много просьб об организации рейса из Майами. Кроме того, в посольство обращаются граждане Белоруссии, Казахстана и Украины за содействием в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/" class="_">www.facebook.com/RusEmbUSA</a>
Скриншот из www.facebook.com/RusEmbUSA
Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/" class="_">www.facebook.com/RusEmbUSA</a>
Скриншот из www.facebook.com/RusEmbUSA

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