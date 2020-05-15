СМИ: Вице-президент ОСК стал кандидатом в главы новой «морской» корпорации, в которую войдут три петербургских предприятия

На пост главы Корпорации морского приборостроения рассматривается первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов. Об этом РБК 15 мая рассказали два топ-менеджера из оборонно-промышленного комплекса. Указ о создании корпорации президент Владимир Путин подписал 1 апреля.

По словам собеседников, Путин пока не подписал указ о назначении Стругова. «Стругов — основной претендент. Но рассматривается и запасная кандидатура, так как Стругову 65 лет и он близок к достижению предельного возраста пребывания на госслужбе», — пояснил один из них. С 2018 года в России предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 70 лет.



В качестве «запасной кандидатуры» рассматривается человек из окружения председателя совета директоров ОСК экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, говорит источник РБК. Фамилию этого человека он называть отказался.

Леониду Стругову 65 лет. Он родился в Северодвинске и там же в 1978 году окончил Севмашвтуз, получив специальность «инженер-электрик». Трудовую деятельность начал в 1972 году на северодвинском машиностроительном предприятии «Звездочка», пройдя за 11 лет путь от ученика электромонтера до старшего инженера.

В 1983–1993 годах Стругов работал на заводе «Полярная звезда», начав с должности начальника бюро, дошел до заместителя директора завода по экономике. С 1993 по 1999 год занимал должность гендиректора архангельской компании «Двина».

Следующие пять лет проработал в Москве в Российском агентстве по судостроению. Работу там он закончил в должности начальника управления гособоронзаказа и мобподготовки. С 2005 года Стругов был начальником управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности.

