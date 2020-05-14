В правительстве рассказали о плане по снятию ограничений для занятий спортом. Сначала разрешат физкультуру на воздухе

Министерство спорта представило поэтапный план по снятию ограничений в сфере спорта, которые были введены ранее из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает 14 мая РИА Новости, предусмотрены три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 8 мая.



На первом этапе гражданам разрешат индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров.

