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14.05.2020 19:38
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В правительстве рассказали о плане по снятию ограничений для занятий спортом. Сначала разрешат физкультуру на воздухе

Министерство спорта представило поэтапный план по снятию ограничений в сфере спорта, которые были введены ранее из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает 14 мая РИА Новости, предусмотрены три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 8 мая.

На первом этапе гражданам разрешат индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров.

Также регионы должны организовать тренировочные мероприятия для членов сборных команд России и регионов, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Кроме того, в первый этап входит организация и проведение соревнований профессиональными спортивными лигами по командным видам спорта. По отдельному регламенту и без привлечения зрителей.

На втором этапе начнут работу фитнес-центры, а гражданам позволят сдавать нормы ГТО.

Третий этап предусматривает полноценное возвращение соревнований на всех уровнях в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год в присутствии зрителей.

Напомним, что чемпионат России по футболу может возобновиться в конце июня. За это выступают РПЛ и РФС.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров." - служивые и всякие "проверяющие депутаты" соблюдать будут? Или они, как обычно, равнее других зверей?
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