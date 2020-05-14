В правительстве рассказали о плане по снятию ограничений для занятий спортом. Сначала разрешат физкультуру на воздухе
Министерство спорта представило поэтапный план по снятию ограничений в сфере спорта, которые были введены ранее из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает 14 мая РИА Новости, предусмотрены три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 8 мая.
На первом этапе гражданам разрешат индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров.
Также регионы должны организовать тренировочные мероприятия для членов сборных команд России и регионов, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Кроме того, в первый этап входит организация и проведение соревнований профессиональными спортивными лигами по командным видам спорта. По отдельному регламенту и без привлечения зрителей.
На втором этапе начнут работу фитнес-центры, а гражданам позволят сдавать нормы ГТО.
Третий этап предусматривает полноценное возвращение соревнований на всех уровнях в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год в присутствии зрителей.
Напомним, что чемпионат России по футболу может возобновиться в конце июня. За это выступают РПЛ и РФС.