«Мы сами должны сделать все, чтобы вернуть футбол». РФС и РПЛ хотят продолжить футбольный сезон

Сразу несколько высокопоставленных руководителей отечественного футбола высказались за продолжение сезона в воскресенье, 10 мая. Такие заявления в эфире телеканала «Матч ТВ» сделали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин.

Как подчеркнул Алаев, РФС с самого начала был настроен на то, чтобы футбол вернулся «как можно быстрее». «Честно говоря, мне непонятны разговоры, когда мы ищем причины, сложности… Сегодня та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджмент лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол. Мы прекрасно понимаем, что есть ситуации, которые регулируются государственными органами, и последнее слово в любом случае за ними. Но мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол. Такая пауза губительна для футбола, и каждая неделя простоя, лишний месяц… Только потом узнаем, какое повреждение она может нанести», - подчеркнул Алаев.

Он также добавил, что в первую очередь речь идет о Премьер-лиге, но в идеале должны быть восстановлены все уровни футбольной пирамиды - это и детские спортивные школы, и любительский футбол. «Шансы на возобновление сезона очень высокие. РФС и РПЛ делают все возможное, чтобы вернуть его. И я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, надо ли его возвращать или нет», – сказал Алаев. В свою очередь директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин подтвердил, что лига намерена доиграть текущий сезон. «Разрабатывали разные нюансы проведения чемпионата, в том числе без зрителей. Надеемся возобновить сезон. Мнения разные. Большинство клубов за то, чтобы сезон возобновился. Наша задача – проводить соревнования. Это важно как со спортивной, так и с экономической точки зрения. Первый важный этап – возвращение легионеров. У нас около 70 игроков и представителей штабов за рубежом. Сейчас ведутся переговоры с профильными ведомствами, чтобы у них было какое-то специальное разрешение на въезд. Это первая задача, которую нужно решить. В целом ожидания от решения вопроса позитивные. Хотелось бы всех вернуть и потом уже начать тренировочный процесс», – отметил Савин.